Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - tvdigitaldivide : Pirateria online, Capitanio (Agcom): “Con nuovo regolamento stop streaming nei primi 30 minuti” -

A poco più di un mese dalla fine del Festival di Sanremo, l'sta avviando le prime istruttorie e iprovvedimenti sanzionatori relativamente ai casi che hanno suscitato più clamore. È stata ritenuta 'non manifestamente infondata' la questione circa ...... le emozioni della puntata TANTI AUGURI Fotogallery - Al 'GfVip' casa in festa per il compleanno di Oriana PROSSIMAMENTE SU ITALIA 1 Fotogallery - Ecco ialunni della seconda edizione di 'Back ...... in meno di 5 minuti, ha collezionato i suoi400 mila followers, ed oggi è a quota 1,8 milioni di followers. L'multa la Rai per pubblicità occulta a Sanremo 2023 Sotto accusa anche le ...

Agcom, primi procedimenti sanzionatori: “scagionato” il bacio tra Rosa Chemical e Fedez Globalist.it

Dynamic 1 Con una nota, l’autorità informa che è ancora in fase di valutazione la possibilità di sanzionare Blanco in merito alla vicenda che lo ha coinvolto durante la sua esibizione nel corso della ...Nel comunicato diramato dal Consiglio dell’Autorità, anche le decisioni sulle performance di Fedez, Rosa Chemical e Blanco ...