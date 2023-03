Africa | pure Prodi avverte sul ruolo di Mosca | “Wagner può controllare i flussi migratori verso l’Italia”

(Di sabato 18 marzo 2023) In un articolo a sua firma sul Messaggero, Romanoha affrontato la questionena soffermandosi tra l’altro sul fatto che, sì, c’è un problema Russia e«puòuna parte del flusso di migranti». L’intervento del professore è solo l’ultimo di una serie che dimostra come anche su questo tema gli attacchi scomposti della sinistra al governo si siano rivelati solo l’ennesima strumentalizzazione. Ma il passaggio suè, in realtà, una circostanza a supporto di una tesi più ampia e di portata strategica, ovvero la necessità che l’Ue cambi approccio nel Continente. In sostanza, quello che dice Giorgia Meloni quando parla del “piano Mattei”.punta l’indice contro la Francia L’intervento di ...

Per legare l’Africa a noi dobbiamo prima di tutto legare noi all’Africa ... presidente cinese che trattando per molti anni con gli interlocutori presenti, che pure rappresentavano tutte le grandi, ...Mentre Pechino offre contratti capestro per costruire opere pubbliche e Mosca manda qualche mercenario, Washignton lancia una ambiziosa iniziativa per promuovere e facilitare gli investimenti privati ...