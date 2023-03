“Affrontiamo i problemi della medicina con le tecnologie dell’ingegneria” (Di sabato 18 marzo 2023) . Così il professor Andrea Remuzzi, docente di bioingegneria industriale all’Università degli Studi di Bergamo, illustra l’obiettivo della propria attività di ricerca. Grazie all’importante lavoro svolto, è fra i sette professori dell’Università degli Studi di Bergamo inseriti nella classifica mondiale degli scienziati con il livello più elevato di produttività scientifica. Elaborata dall’Università di Stanford, in collaborazione con Elsevier, è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica PLOS Biology. “Il mio percorso accademico – spiega il professor Remuzzi – è legato alla mia attività di ricerca. Sono entrato in università come ricercatore e oggi coordino tutta l’area che nel nostro ateneo chiamiamo ‘Area della salute’, dove sono impegnati ingegneri che lavorano in ambito sanitario insieme ai medici. Ci occupiamo di affrontare i ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 marzo 2023) . Così il professor Andrea Remuzzi, docente di bioingegneria industriale all’Università degli Studi di Bergamo, illustra l’obiettivopropria attività di ricerca. Grazie all’importante lavoro svolto, è fra i sette professori dell’Università degli Studi di Bergamo inseriti nella classifica mondiale degli scienziati con il livello più elevato di produttività scientifica. Elaborata dall’Università di Stanford, in collaborazione con Elsevier, è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica PLOS Biology. “Il mio percorso accademico – spiega il professor Remuzzi – è legato alla mia attività di ricerca. Sono entrato in università come ricercatore e oggi coordino tutta l’area che nel nostro ateneo chiamiamo ‘Areasalute’, dove sono impegnati ingegneri che lavorano in ambito sanitario insieme ai medici. Ci occupiamo di affrontare i ...

