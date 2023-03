Aeronautica Militare | decolla il concorso più atteso dell’anno | come candidarsi

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 18 marzo 2023) Per sogna un futuro nell’, questo è il momento propizio: ecco la nuova opportunità da non lasciarsi scappare. AAA nuove leve dell’cercasi. Il Ministero della Difesa ha indetto il2023 per il reclutamento di 775 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). Alla selezione pubblica possono accedere anche i civili in possesso di licenza di scuola media. Il termine per l’invio della domanda di ammissione scade il prossimo 28 marzo: ecco tutte le istruzioni. Via al2023 – Ansa Foto – (GranTennisToscana.it)I candidati che supereranno la selezione saranno inseriti in due distinti incorporamenti. Il primo, previsto ad agosto/settembre 2023, per i primi 388 candidati idonei ...