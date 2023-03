Addio a Lance Reddick: morto l’attore di Fringe e The Wire, aveva 60 anni (Di sabato 18 marzo 2023) Nelle scorse ore la terribile notizia: è morto Lance Reddick, l’attore famoso per le sue interpretazioni in The Wire, Fringe e John Wick, aveva appena 60 anni Ci siamo risvegliati con una triste notizia questa mattina: nella serata di ieri è giunta voce da fonti statunitensi della morte di Lance Reddick, apparentemente per cause naturali. l’attore era attualmente impegnato con un press tour per la quarta iterazione del franchise di John Wick, che arriverà a breve nelle sale, e sarebbe dovuto essere ospite dello show televisivo di Kelly Clarkson la prossima settimana. Una morte inaspettata, dunque, per un uomo di appena 60 anni con tanti progetti in arrivo. Lance ... Leggi su tuttotek (Di sabato 18 marzo 2023) Nelle scorse ore la terribile notizia: èfamoso per le sue interpretazioni in Thee John Wick,appena 60Ci siamo risvegliati con una triste notizia questa mattina: nella serata di ieri è giunta voce da fonti statunitensi della morte di, apparentemente per cause naturali.era attualmente impegnato con un press tour per la quarta iterazione del franchise di John Wick, che arriverà a breve nelle sale, e sarebbe dovuto essere ospite dello show televisivo di Kelly Clarkson la prossima settimana. Una morte inaspettata, dunque, per un uomo di appena 60con tanti progetti in arrivo....

