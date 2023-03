Acqua, impianto di desalinizzazione nel tarantino. Ma anche la diga mai entrata in funzione Tra il progetto Asp e l'impianto di Pappadai (Di sabato 18 marzo 2023) Aqp ha in programma la costruzione di un impianto di desalinizzazione dell’Acqua marina. impianto da realizzarsi nel tarantino, a margine delle sorgenti salmastre del Tara. A fianco di un’opera da cento milioni di euro per superare le emergenze idriche c’è anche una questione irrisolta da decenni, sempre nel tarantino. Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La Puglia non può più permettersi di perdere risorse vitali e opportunità per innovare le reti, ammodernare e rendere più efficiente l’infrastrutturazione, completare le incompiute, negli anni più siccitosi di sempre, con l’Acqua che manca ed oltre il 57% del territorio a rischio desertificazione. E’ il grido d’allarme lanciato da Coldiretti Puglia, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 18 marzo 2023) Aqp ha in programma la costruzione di undidell’marina.da realizzarsi nel, a margine delle sorgenti salmastre del Tara. A fianco di un’opera da cento milioni di euro per superare le emergenze idriche c’èuna questione irrisolta da decenni, sempre nel. Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La Puglia non può più permettersi di perdere risorse vitali e opportunità per innovare le reti, ammodernare e rendere più efficiente l’infrastrutturazione, completare le incompiute, negli anni più siccitosi di sempre, con l’che manca ed oltre il 57% del territorio a rischio desertificazione. E’ il grido d’allarme lanciato da Coldiretti Puglia, ...

