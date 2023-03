A Monza 7 vittorie per i grigiorossi: l’ultima nella stagione 2008/09 (Di sabato 18 marzo 2023) In Brianza si contano 27 precedenti ufficiali fra le due squadre. Bilancio di 11 successi biancorossi (ultimo 1-0 nella B dell’anno scorso), 9 pareggi (ultimo 1-1 nella serie C 2014/15) e 7 vittorie grigiorosse (ultima 2-1 nel 2008/09, I Divisione Lega Pro, rete di Saverino ed autogol di Apuzzo per la Cremo, autorete di Cremonesi pro biancorossi). Il Monza ha aperta la striscia record realizzativa, essendo sempre andato in gol, in casa, nel derby lombardo da 9 partite di fila (totale 17 reti). Ultimo stop nello 0-0 in C-2 del 2003/04(@footballdata) Fonte articolo e foto: www.uscremonese.it/ seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di sabato 18 marzo 2023) In Brianza si contano 27 precedenti ufficiali fra le due squadre. Bilancio di 11 successi biancorossi (ultimo 1-0B dell’anno scorso), 9 pareggi (ultimo 1-1serie C 2014/15) e 7grigiorosse (ultima 2-1 nel/09, I Divisione Lega Pro, rete di Saverino ed autogol di Apuzzo per la Cremo, autorete di Cremonesi pro biancorossi). Ilha aperta la striscia record realizzativa, essendo sempre andato in gol, in casa, nel derby lombardo da 9 partite di fila (totale 17 reti). Ultimo stop nello 0-0 in C-2 del 2003/04(@footballdata) Fonte articolo e foto: www.uscremonese.it/ seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

