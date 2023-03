A Milano scendono in piazza le famiglie arcobaleno: “Giù le mani dai nostri figli”. Ci sarà Schlein e dirigenti M5s e sinistra. Conte: il governo scarica furore ideologico sui bimbi (Di sabato 18 marzo 2023) A Milano è il giorno delle famiglie arcobaleno. Dopo lo stop (obbligato su pressione della prefettura) alla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali da parte del capoluogo lombardo associazioni ed esponenti politici saranno in piazza della Scala per rivendicare “i diritti di bambini e famiglie”. L’appuntamento con “Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie” è in piazza della Scala alle 15: dal palco del presidio parleranno anche i protagonisti, le mamme e i papà che hanno visto un diritto ormai ritenuto acquisito scivolare via. La protesta è stata organizzato da famiglie arcobaleno, I Sentinelli Milano e Cig Arcigay e, oltre al sindaco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Aè il giorno delle. Dopo lo stop (obbligato su pressione della prefettura) alla registrazione deidi coppie omogenitoriali da parte del capoluogo lombardo associazioni ed esponenti politici saranno indella Scala per rivendicare “i diritti di bambini e”. L’appuntamento con “Giù ledaie dalle nostree” è indella Scala alle 15: dal palco del presidio parleranno anche i protagonisti, le mamme e i papà che hanno visto un diritto ormai ritenuto acquisito scivolare via. La protesta è stata organizzato da, I Sentinellie Cig Arcigay e, oltre al sindaco ...

