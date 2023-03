A Indian Wells il quinto capitolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz

(Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Uno ha tagliato il cordone ombelicale con il padre sportivo, Riccardo Piatti; l'altro non ne avverte alcun bisogno e si tiene stretto Juan Carlos Ferrero. Uno ha 21 anni e ha scelto di mirare all'obiettivo grosso compiendo un passo per volta e accettando pure di dover compiere due volte certi passi. L'altro di anni ne ha 19, ne compirà venti il 3 maggio. E visto che la sorte era d'accordo, ha scelto di provare a diventare numero uno al mondo quando di anni ne aveva 18. E c'è riuscito. Accollandosi il rischio di accusare (chissà tra quanto ma non si può mai dire) una crisi di saturazione da tennis. Uno è un altoatesino sorridente, l'altro un murciano educato e talvolta perfino timido. Jannike Carlossi affronteranno anelincontroloro ...

LIVE Sinner-Alcaraz, dalle 23.30 la supersfida a Indian Wells per un posto in finale. Berrettini gioca a Phoenix La Gazzetta dello Sport

