A fuoco 16 auto delle Poste a Roma | non si esclude la pista anarchica

(Di sabato 18 marzo 2023) Grave incendio a, dove 16 vetture diitaliane sono state date alle fiamme in via Palmiro Togliatti: indagini in corso

Mistero a Roma nella notte, alle ore 3.46, quando i vigili delhanno inviato duepompa serbatoio e due autobotti in ...Attentato incendiario poco dopo la mezzanotte ai danni di alcuneparcheggiate in viale Sardegna, a Nuoro. Le fiamme, di chiara matrice dolosa, hanno ...posto sono intervenuti i Vigili del...Per cause ancora in corso di accertamento, l'guidata da un uomo nell'affrontare una curva poco ... Sul posto sono intervenuti vigili deldi Brugnato e i carabinieri di Sesta Godano. La strada ...

Incendio misterioso a Roma, dove 16 auto di Poste italiane sono andate completamente bruciate nel parcheggio di via Palmiro Togliatti. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto alle ore 03.46, ...Sedici autovetture di Poste Italiane sono andate a fuoco questa notte a Roma ... Tutte le piste sono al vaglio. Le auto erano parcheggiate in un'area esterna. Nessuna persona è rimasta ferita né altri ...