A che ora oggi Berrettini-Shevchenko in tv, Challenger Phoenix 2023: quando inizia, dove vederlo, streaming (Di sabato 18 marzo 2023) L’azzurro Matteo Berrettini scenderà in campo oggi, sabato 18 marzo, nel torneo Arizona Tennis Classic 2023, di categoria ATP Challenger 175: a Phoenix, negli USA, nel secondo incontro dalle 19.00 italiane sul Campo Centrale, l’azzurro, testa di serie numero 1, affronterà il qualificato russo Alexander Shevchenko non prima delle 20.30. LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-Shevchenko NON PRIMA DELLE 20.30 Il match tra Matteo Berrettini ed Alexander Shevchenko non verrà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Challenger TV e SuperTennix. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) L’azzurro Matteoscenderà in campo, sabato 18 marzo, nel torneo Arizona Tennis Classic, di categoria ATP175: a, negli USA, nel secondo incontro dalle 19.00 italiane sul Campo Centrale, l’azzurro, testa di serie numero 1, affronterà il qualificato russo Alexandernon prima delle 20.30. LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE 20.30 Il match tra Matteoed Alexandernon verrà trasmesso in diretta tv, mentre la direttaverrà assicurata daTV e SuperTennix. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di ...

