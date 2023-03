A che ora inizia Il Cantante Mascherato 2023: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di sabato 18 marzo 2023) A che ora inizia Il Cantante Mascherato 2023, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1? Le singole puntate (in tutto saranno 6) vanno in onda il sabato sera dalle ore 21,25 alle ore 23,55. La durata complessiva delle varie puntate sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). Si tratta di una novità per il programma che nelle altre edizioni andava in onda il venerdì sera. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: sabato 18 marzo 2023, ore 21,25 Seconda puntata: sabato 25 marzo 2023, ore 21,25 Terza puntata: sabato 1 aprile 2023, ore 21,25 Quarta puntata: sabato 8 aprile 2023, ore 21,25 Quinta puntata: ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) A che oraIl, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1? Le singole puntate (in tutto saranno 6) vanno inil sabato sera dalle ore 21,25 alle ore 23,55. La durata complessiva delle varie puntate sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). Si tratta di una novità per il programma che nelle altre edizioni andava inil venerdì sera. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: sabato 18 marzo, ore 21,25 Secpuntata: sabato 25 marzo, ore 21,25 Terza puntata: sabato 1 aprile, ore 21,25 Quarta puntata: sabato 8 aprile, ore 21,25 Quinta puntata: ...

