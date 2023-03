A Bergamo la cerimonia di ricordo delle vittime del Covid (Di sabato 18 marzo 2023) E' iniziata con la posa di una corona di fiori gialli e rossi davanti alla lapide del cimitero monumentale di Bergamo il ricordo delle vittime del Covid a Bergamo nella giornata nazionale a loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) E' iniziata con la posa di una corona di fiori gialli e rossi davanti alla lapide del cimitero monumentale diildelnella giornata nazionale a loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Giornata per le vittime del Covid, Mattarella: «Momento drammatico della nostra storia»: A Bergamo cerimonia con i… - granata_serena : Giornata nazionale in memoria delle vittime del covid #18marzo Cimitero di #Bergamo PS Oggi CHIUSO AL PUBBLICO f… - FranzPietro : @enciro59 Buon venerdì Enrico No è una cerimonia semplice... Ma da papà mi fa stare in apprensione...… - Schoolfirst3 : @paolosarti69 @LilianaArmato Pensi di aver fatto un paragone calzante? Era tempo di zone rosse, ricordi? Nella ceri… -