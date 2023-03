857mila euro l' anno | soldoni con l' accoglienza | l' affare di Francesco Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 marzo 2023)amplia i suoi affari. L'ex Capitano della Roma, o meglio una delle sue società, si dà all'. La Ten Immobiliare, proprietaria di un edificio nella zona di Tor Tre Teste, guadagna ospitando, a spese del Comune di Roma, le famiglie in difficoltà alloggiativa. A confermarlo l'ultimo bando pubblicato dal Campidoglio per trovare nuovi alloggi. Per l'ex capitano della Roma non è comunque la prima volta. La gara per trovare i Sassat (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo), però, dal 2019 non era mai andata a buon fine. Poi la svolta, con le tre offerte e la commissione comunale incaricata di valutarle che individua i tre immobili come "idonei". Tra questi, ecco quello di. Il fu marito di Ilary Blasi ha "offerto" un palazzone scuro e con le finestre a specchio ...