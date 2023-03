2035 - Timmermans: "Lasciamo allindustria la scelta della tecnologia per le emissioni zero" (Di sabato 18 marzo 2023) In un'intervista al quotidiano La Repubblica, il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans, in Italia per un evento, ha dichiarato che l'Europa lascia all'industria la scelta della tecnologia con la quale raggiungere nel 2035 l'obbiettivo delle emissioni zero allo scarico delle auto. Non siamo noi che diciamo che cosa devono usare, ha proseguito, e questo non vuol dire che le altre auto (non elettriche, ndr) non ci saranno più: le vetture con il motore a combustione ci saranno ancora, ma le nuove macchine non potranno emettere CO2. La decisione sulla tecnologia da utilizzare, dunque, spetta all'industria, e non alla politica: Non è una scelta che assumiamo noi, abbiamo indicato solo l'obiettivo, il ... Leggi su quattroruote (Di sabato 18 marzo 2023) In un'intervista al quotidiano La Repubblica, il vicepresidenteCommissione Europea Frans, in Italia per un evento, ha dichiarato che l'Europa lascia all'industria lacon la quale raggiungere nell'obbiettivo delleallo scarico delle auto. Non siamo noi che diciamo che cosa devono usare, ha proseguito, e questo non vuol dire che le altre auto (non elettriche, ndr) non ci saranno più: le vetture con il motore a combustione ci saranno ancora, ma le nuove macchine non potranno emettere CO2. La decisione sullada utilizzare, dunque, spetta all'industria, e non alla politica: Non è unache assumiamo noi, abbiamo indicato solo l'obiettivo, il ...

