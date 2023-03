18 marzo … (Di sabato 18 marzo 2023) Gli eventi datati 18 marzo Per i tifosi viola il Cagliari significa –forse- soprattutto quella trasferta del 16 maggio 1982. Ma a Firenze una volta si diceva anche: “Gli altri vinceranno pure gli scudetti, ma non hanno Antognoni”. E il 18 marzo di cinquant’anni fa a Campo di Marte il “ragazzo che giocava guardando le stelle” realizzava al ‘Casteddu’ il primo gol in serie A e con la maglia gigliata: saranno sessantuno in tutto le sue reti nel massimo campionato. Quel dì realizzava invece l’ultima rete –non solo con il L.R. Vicenza- Cesare Poli. Oggi è il decimo anniversario dalla scomparsa del danese Kai Frandsen, 32 presenze in A con la Lucchese e cinquanta nel torneo cadetto tra i rossoneri toscani e la Cremonese. Il 18 marzo 1998 Filippo Inzaghi realizzava la prima tripletta in Champions League e nelle coppe ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 18 marzo 2023) Gli eventi datati 18Per i tifosi viola il Cagliari significa –forse- soprattutto quella trasferta del 16 maggio 1982. Ma a Firenze una volta si diceva anche: “Gli altri vinceranno pure gli scudetti, ma non hanno Antognoni”. E il 18di cinquant’anni fa a Campo di Marte il “ragazzo che giocava guardando le stelle” realizzava al ‘Casteddu’ il primo gol in serie A e con la maglia gigliata: saranno sessantuno in tutto le sue reti nel massimo campionato. Quel dì realizzava invece l’ultima rete –non solo con il L.R. Vicenza- Cesare Poli. Oggi è il decimo anniversario dalla scomparsa del danese Kai Frandsen, 32 presenze in A con la Lucchese e cinquanta nel torneo cadetto tra i rossoneri toscani e la Cremonese. Il 181998 Filippo Inzaghi realizzava la prima tripletta in Champions League e nelle coppe ...

