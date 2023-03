18 marzo 1998: Inzaghi fa passare il turno alla Juventus (VIDEO) (Di sabato 18 marzo 2023) Inzaghi si trasforma in Superpippo Il 18 marzo del 1998 nella sfida dei quarti di finale di ritorno tra Dinamo Kiev e Juventus, il protagonista assoluto è Filippo Inzaghi. All’andata gli ucraini passarono in vantaggio grazie a Husin ma poi il numero 9 mise in parità la partita e il match termino 1-1. Al ritorno, la squadra di Marcello Lippi passò in vantaggio grazie ad un tap in di Superpippo servito in maniera perfetta da Zidane. La squadra padrone di casa trovò la rete del momentaneo pareggio grazie a Rebrov ma poi l’ex Atalanta prima con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi, in diagonale, realizza la sua tripletta personale. Del Piero realizzò poi l’1-4 e la Vecchia Signora conquistò la semifinale. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 18 marzo 2023)si trasforma in Superpippo Il 18delnella sfida dei quarti di finale di ritorno tra Dinamo Kiev e, il protagonista assoluto è Filippo. All’andata gli ucraini passarono in vantaggio grazie a Husin ma poi il numero 9 mise in parità la partita e il match termino 1-1. Al ritorno, la squadra di Marcello Lippi passò in vantaggio grazie ad un tap in di Superpippo servito in maniera perfetta da Zidane. La squadra padrone di casa trovò la rete del momentaneo pareggio grazie a Rebrov ma poi l’ex Atalanta prima con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi, in diagonale, realizza la sua tripletta personale. Del Piero realizzò poi l’1-4 e la Vecchia Signora conquistò la semifinale. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

