18 marzo 1980 | nasce Sebastian Frey VIDEO

(Di sabato 18 marzo 2023) Buon compleannoIl 18del. Il portiere francese, cresciuto nelle giovanili del Caen, è il terzo straniero con più presenze in Serie A. Ha vestito le maglie di Inter, Hellas Verona, Parma, Fiorentina e Genoa. L’esperienza con la maglia dei Ducali e i primi anni in Viola sono stati tra i più importanti nella sua carriera e dov’è riuscito a far vedere maggiormente le sue caratteristiche. Auguri all’estremo difensore che compie 43 anni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.