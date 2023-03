Zuppa di Porro 17 marzo 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Zuppa di Porro. Cari commensali oggi c’è un monumentale Veneziani e tutto il resto è noia: manco più i cattivi bianchi e playboy riusciamo più a trovare in giro. E vabbè, poi c’è il resto: il ponte di messina che per Rep non va, ovviamente. E poi la riforma fiscale, che è un aiuto agli evasori ovviamente. E poi invece c’è la cgil che è un figata. Franco dice che però conte Rosica. E Travaglio oggi sfondeggia sul salario minimo, per difendere Conte da Shlein. Grandissimo Paolo Giordano sul Giornale che speiga becca il casino delle canzoncine che non ci saranno più su Meta e Ig. pagine e pagine sulle nomine: c’è di tutto di più. Del fante delle Poste è diventato di forza italia:seeeeeee. Crosetto litiga con meloni per Cingolani. Intv a Zalone di cazzullo. Macorn con tutti e gli allevatori olandesi si fanno sentire contro le follie ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 marzo 2023)di. Cari commensali oggi c’è un monumentale Veneziani e tutto il resto è noia: manco più i cattivi bianchi e playboy riusciamo più a trovare in giro. E vabbè, poi c’è il resto: il ponte di messina che per Rep non va, ovviamente. E poi la riforma fiscale, che è un aiuto agli evasori ovviamente. E poi invece c’è la cgil che è un figata. Franco dice che però conte Rosica. E Travaglio oggi sfondeggia sul salario minimo, per difendere Conte da Shlein. Grandissimo Paolo Giordano sul Giornale che speiga becca il casino delle canzoncine che non ci saranno più su Meta e Ig. pagine e pagine sulle nomine: c’è di tutto di più. Del fante delle Poste è diventato di forza italia:seeeeeee. Crosetto litiga con meloni per Cingolani. Intv a Zalone di cazzullo. Macorn con tutti e gli allevatori olandesi si fanno sentire contro le follie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Zuppa di Porro - NicolaPorro : Zuppa di Porro - Vito_V56 : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro - maina_enrica : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro - luca0577 : Zuppa di Porro. Crolla Credit Suisse, fiumi di parole, e oggi rimbalza dal 40 per cento. Ops oggi non leggo, come n… -

Zuppa di Porro 16 marzo 2023 - Nicola Porro Zuppa di Porro Guarda questo video su YouTube Zuppa di Porro. Crolla Credit Suisse, fiumi di parole, e oggi rimbalza dal 40 per cento. Ops oggi non leggo, come nel caso americano, fondi pensosi sulle ... I burocrati hanno deciso: le vostre case non vanno più bene - Nicola Porro Zuppa di Porro Guarda questo video su YouTube Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale : puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Buongiorno ai ... Miserie giornalistiche - canore Il giorno dopo così scrive Porro nella rassegna stampa "Zuppa di Porro": " Tutto si vedeva in quella festa tranne che politici che si fanno il culo a vicenda. Quel mondo lì, Meloni - Salvini - ... diGuarda questo video su YouTubedi. Crolla Credit Suisse, fiumi di parole, e oggi rimbalza dal 40 per cento. Ops oggi non leggo, come nel caso americano, fondi pensosi sulle ...diGuarda questo video su YouTube Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale : puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Buongiorno ai ...Il giorno dopo così scrivenella rassegna stampa "di": " Tutto si vedeva in quella festa tranne che politici che si fanno il culo a vicenda. Quel mondo lì, Meloni - Salvini - ... I burocrati hanno deciso: le vostre case non vanno più bene Nicola Porro Giorgia Meloni e Salvini in festa: "Gliele hanno cantate". Sinistra muta Crisi di governo Profonde divisioni all’interno del centrodestra Litigi a Cutro in occasione del CdM dopo la strage di migranti del 26 ... Crisi di governo Profonde divisioni all’interno del centrodestra Litigi a Cutro in occasione del CdM dopo la strage di migranti del 26 ...