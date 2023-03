Zidane, anche la Juventus come suo possibile futuro (Di venerdì 17 marzo 2023) Il francese, che è senza club da quando il suo periodo al Real Madrid è terminato nel 2021, è stato fortemente indicato per tornare a ricoprire un ruolo di allenatore di alto livello due anni dopo. E ora si indicano due possibili opzioni per il tecnico Se passiamo in rassegna l’elenco degli allenatori attualmente disoccupati, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Il francese, che è senza club da quando il suo periodo al Real Madrid è terminato nel 2021, è stato fortemente indicato per tornare a ricoprire un ruolo di allenatore di alto livello due anni dopo. E ora si indicano due possibili opzioni per il tecnico Se passiamo in rassegna l’elenco degli allenatori attualmente disoccupati, L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: HALL OF FAME - Entreranno altre 10 stelle: ci sono anche Zidane, Mourinho e Zola - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: HALL OF FAME - Entreranno altre 10 stelle: ci sono anche Zidane, Mourinho e Zola - susydigennaro : RT @napolimagazine: HALL OF FAME - Entreranno altre 10 stelle: ci sono anche Zidane, Mourinho e Zola - napolimagazine : HALL OF FAME - Entreranno altre 10 stelle: ci sono anche Zidane, Mourinho e Zola - apetrazzuolo : HALL OF FAME - Entreranno altre 10 stelle: ci sono anche Zidane, Mourinho e Zola -