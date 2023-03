Zenga: «L’Inter può giocarsela con tutte! Spero il Chelsea, nel 2010…» (Di venerdì 17 marzo 2023) Zenga parla delL’Inter e fa il suo pronostico per il sorteggio dei quarti di Champions League (vedi live). L’ex calciatore nerazzurro, in collegamento su Inter TV, si dice tranquillo delle capacità della squadra di Inzaghi e non ha paura delle avversarie europee. SENZA PAURA – Walter Zenga ha un’idea chiara sul destino delL’Inter in Champions League. Così l’ex calciatore nel corso del suo intervento su Inter TV: «Tutti mi chiedono chi vogliamo evitare. Non per essere arrogante ma io voglio sapere chi delle altre squadre vuole evitare L’Inter. Il nostro è un club importantissimo, di rilevanza mondiale, che ha un suo fascino e un suo peso. Siamo fra le prime otto, quindi chi viene viene, non è un problema. Se siamo lì significa che ce la possiamo giocare comunque e con chiunque, dal Manchester City in ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023)parla dele fa il suo pronostico per il sorteggio dei quarti di Champions League (vedi live). L’ex calciatore nerazzurro, in collegamento su Inter TV, si dice tranquillo delle capacità della squadra di Inzaghi e non ha paura delle avversarie europee. SENZA PAURA – Walterha un’idea chiara sul destino delin Champions League. Così l’ex calciatore nel corso del suo intervento su Inter TV: «Tutti mi chiedono chi vogliamo evitare. Non per essere arrogante ma io voglio sapere chi delle altre squadre vuole evitare. Il nostro è un club importantissimo, di rilevanza mondiale, che ha un suo fascino e un suo peso. Siamo fra le prime otto, quindi chi viene viene, non è un problema. Se siamo lì significa che ce la possiamo giocare comunque e con chiunque, dal Manchester City in ...

