Zelensky dopo il mandato di arresto internazionale per Putin: «Almeno 16mila bambini ucraini sono stati deportati con forza dall’occupante» (Di venerdì 17 marzo 2023) «Finora è stato possibile restituire solo poco più di 300 bambini di tutti quelli che sono stati portati via con la forza, rapiti in Ucraina. È ovvio che devono essere restituiti tutti. È ovvio che continueremo a fare di tutto per questo. Per aver restituito ogni ucraino, ogni donna ucraina, ogni nostro figlio». Queste le parole che il leader di Kiev Volodymyr Zelensky ha pronunciato durante il suo discorso serale, riportato da Ukrinform. Ma Zelensky non si ferma alle promesse, passa anche alle minacce, affermando che l’impegno sarà anche rivolto a far sì che «ci sia reale responsabilità per chi ha commesso questa deportazione, dal capo dello stato terrorista a tutti gli esecutori». «Oltre 16mila casi di deportazione forzata di ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) «Finora è stato possibile restituire solo poco più di 300di tutti quelli cheportati via con la, rapiti in Ucraina. È ovvio che devono essere restituiti tutti. È ovvio che continueremo a fare di tutto per questo. Per aver restituito ogni ucraino, ogni donna ucraina, ogni nostro figlio». Queste le parole che il leader di Kiev Volodymyrha pronunciato durante il suo discorso serale, riportato da Ukrinform. Manon si ferma alle promesse, passa anche alle minacce, affermando che l’impegno sarà anche rivolto a far sì che «ci sia reale responsabilità per chi ha commesso questa deportazione, dal capo dello stato terrorista a tutti gli esecutori». «Oltrecasi di deportazioneta di ...

