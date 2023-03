Zanetti: 'Un sollievo non avere pescato il Milan. Con il derby la città non dorme' (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono stati sorteggi peggiori, non c'è dubbio, ma proprio per questo motivo in casa Inter c'è la consapevolezza di avere tra le mani una grande occasione per fare ulteriore strada in Champions ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono stati sorteggi peggiori, non c'è dubbio, ma proprio per questo motivo in casa Inter c'è la consapevolezza ditra le mani una grande occasione per fare ulteriore strada in Champions ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Zanetti: 'Un sollievo non avere pescato il Milan. Con il derby la città non dorme': Zanetti: 'Un sollievo non avere… - Gazzetta_it : Inter con il Benfica, Zanetti: 'Un sollievo non avere pescato il Milan. Con il derby la città non dorme' #UCL - FcInterNewsit : Zanetti a Mediaset: 'Derby evitato un sollievo solo momentaneo, speriamo di giocarlo più avanti. Vogliamo la semifi… - TuttoMercatoWeb : Inter, Zanetti: 'Per il momento è un sollievo aver evitato il Milan, ma Benfica di qualità' - Coreesy : @styles_zanetti Bene beneeeee sospiro di sollievo ?? -