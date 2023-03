Zanetti: “Sorteggio importante, Benfica squadra forte da non sottovalutare” (Di venerdì 17 marzo 2023) Javier Zanetti commenta il Sorteggio Champions dell’Inter contro il Benfica Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti al termine dei sorteggi dei quarti di finale della Champions League ha commentato ai microfoni di Sky Sport, l’accoppiamento contro il Benfica. “Sorteggio importante, il Benfica è una squadra forte. Ma ogni avversaria che affronti a questo punto è difficile”. Da tanto non si vedeva un Sorteggio così italiano.“Vero, ed è un bene. Siamo contenti di rappresentare il calcio italiano, visto il Sorteggio abbiamo tutte grandi possibilità. Speriamo di essere all’altezza”. Benfica-Inter fu una finale di Coppa Campioni.“Ricordo bene, quando arrivai ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Javiercommenta ilChampions dell’Inter contro ilIl vicepresidente dell’Inter Javieral termine dei sorteggi dei quarti di finale della Champions League ha commentato ai microfoni di Sky Sport, l’accoppiamento contro il. “, ilè una. Ma ogni avversaria che affronti a questo punto è difficile”. Da tanto non si vedeva uncosì italiano.“Vero, ed è un bene. Siamo contenti di rappresentare il calcio italiano, visto ilabbiamo tutte grandi possibilità. Speriamo di essere all’altezza”.-Inter fu una finale di Coppa Campioni.“Ricordo bene, quando arrivai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Zanetti: 'Sorteggio importante, il Benfica ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Visto il sorteggi… - marifcinter : Impassibile #Zanetti al momento del sorteggio con il #Benfica #UCLdraw #ChampionsLeague - sportli26181512 : Zanetti: 'Un sollievo non avere pescato il Milan. Con il derby la città non dorme': Zanetti: 'Un sollievo non avere… - MagdyJR_ : RT @marifcinter: #Zanetti: 'Sorteggio importante, il Benfica ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Visto il sorteggio, le i… - carlo_mari1 : RT @marifcinter: #Zanetti: 'Sorteggio importante, il Benfica ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Visto il sorteggio, le i… -