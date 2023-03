Zanetti: «Benfica difficile ma Inzaghi preparerà l’Inter al meglio! La storia dice…» (Di venerdì 17 marzo 2023) Al termine dei sorteggi di Champions (vedi articolo) League Zanetti è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity per commentare l’abbinamento dell’Inter. Di seguito le dichiarazioni del dirigente sportivo nerazzurro. storia RIEVOCATA – Javier Zanetti interviene al termine dei sorteggi di Champions League per commentare l’abbinamento dell’Inter. Così il dirigente sportivo ai microfoni di Mediaset Infinity: «Il Benfica è sempre una squadra difficile da affrontare. Quello che sta facendo nel campionato portoghese lo sta confermando in Champions League. Ha calciatori di qualità però noi prepareremo le partite nel migliore dei modi. Sappiamo qual è la nostra forza e ce la giochiamo. La Champions League è una competizione di dettagli, ci vorrà grandissima concentrazione e ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Al termine dei sorteggi di Champions (vedi articolo) Leagueè intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity per commentare l’abbinamento del. Di seguito le dichiarazioni del dirigente sportivo nerazzurro.RIEVOCATA – Javierinterviene al termine dei sorteggi di Champions League per commentare l’abbinamento del. Così il dirigente sportivo ai microfoni di Mediaset Infinity: «Ilè sempre una squadrada affrontare. Quello che sta facendo nel campionato portoghese lo sta confermando in Champions League. Ha calciatori di qualità però noi prepareremo le partite nel migliore dei modi. Sappiamo qual è la nostra forza e ce la giochiamo. La Champions League è una competizione di dettagli, ci vorrà grandissima concentrazione e ...

