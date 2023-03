Xi va da Putin, "di cosa discutono". Russia-Cina, un gravissimo sospetto (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegnato in un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. Lo riferisce in ministero degli Esteri cinese in una nota. A fornire un dettaglio forse decisivo sulla natura dell'incontro diplomatico è Mosca: la due-giorni del presidente cinese al Cremlino servirà a discutere "la cooperazione strategica" tra i due Paesi. Possibile, certo, che Xi e Vladimi Putin parlino di guerra in Ucraina, ma forse non nell'accezione della "mediazione" che potrebbe servire ad avviCinare i negoziati con Kiev e, se non la pace, almeno una tregua armata. Anche perché dal fronte filo-ucraino aumentano diffidenza e sospetti nei confronti di Pechino. Secondo il quotidiano statunitense Politico, aziende cinesi, incluse alcune direttamente collegate al governo di quel Paese, avrebbero fornito a "entità russe" un migliaio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegnato in un viaggio indal 20 al 22 marzo prossimi. Lo riferisce in ministero degli Esteri cinese in una nota. A fornire un dettaglio forse decisivo sulla natura dell'incontro diplomatico è Mosca: la due-giorni del presidente cinese al Cremlino servirà a discutere "la cooperazione strategica" tra i due Paesi. Possibile, certo, che Xi e Vladimiparlino di guerra in Ucraina, ma forse non nell'accezione della "mediazione" che potrebbe servire ad avvire i negoziati con Kiev e, se non la pace, almeno una tregua armata. Anche perché dal fronte filo-ucraino aumentano diffidenza e sospetti nei confronti di Pechino. Secondo il quotidiano statunitense Politico, aziende cinesi, incluse alcune direttamente collegate al governo di quel Paese, avrebbero fornito a "entità russe" un migliaio ...

