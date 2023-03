Xi Jinping sarà a Mosca lunedì: spingerà Putin a mediare sull’Ucraina? (Di venerdì 17 marzo 2023) Il quarantesimo vertice tra i due «amici del cuore» sarà cruciale. Al centro dei colloqui le possibili trattative sulla guerra, la discussione sulla «cooperazione strategica» tra i due Paesi e i rapporti con Washington Leggi su corriere (Di venerdì 17 marzo 2023) Il quarantesimo vertice tra i due «amici del cuore»cruciale. Al centro dei colloqui le possibili trattative sulla guerra, la discussione sulla «cooperazione strategica» tra i due Paesi e i rapporti con Washington

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il presidente cinese Xi Jinping sarà in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. La visita, spiega il Cremlino, servirà… - Luxgraph : Xi Jinping sarà a Mosca lunedì: spingerà Putin a mediare sull’Ucraina? #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente cinese Xi Jinping sarà in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. La visita, spiega il Cremlino, servirà a disc… - Bera49164308 : RT @LadyAfro17: 17 marzo 2023, Cina - Russia XI JINPING SARÀ IN VISITA UFFICIALE A MOSCA DAL 20 AL 22 MARZO Partenariato strategico tra… - RightsReporter : #Cina #Russia #Putin #XiJinping Xi Jinping sarà a Mosca da lunedì a mercoledì prossimo -

Xi accoglie l'invito di Putin, sarà in Russia dal 20 al 22 marzo. Pechino: 'Un viaggio per la pace' 'Su invito del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, il presidente Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Russia dal 20 al 22 marzo'. Lo riferisce una breve nota della portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying. Un viaggio 'per la pace', assicura il ... Xi Jinping a Mosca il 20 marzo per partenariato globale e cooperazione strategica con la Russia Il rinnovato Presidente cinese Xi Jinping sarà a Mosca dal prossimo 20 marzo per due giorni di incontri con il presidente russo Putin. Fonti di Pechino parlano di un programma di "cooperazione strategica" tra i due Paesi e "ulteriore ... Xi Jinping da Putin in Russia: "Cooperazione strategica". Cosa vuole il presidente cinese Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri cinese e a confermarlo il Cremlino: il presidente Xi Jinping sarà in visita in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente russo Vladimir Putin. Dunque, dopo giorni di indiscrezioni, arriva l'ufficialità sull'incontro diplomatico fra i due ... 'Su invito del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, il presidente Xieffettuerà una visita di Stato in Russia dal 20 al 22 marzo'. Lo riferisce una breve nota della portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying. Un viaggio 'per la pace', assicura il ...Il rinnovato Presidente cinese Xia Mosca dal prossimo 20 marzo per due giorni di incontri con il presidente russo Putin. Fonti di Pechino parlano di un programma di "cooperazione strategica" tra i due Paesi e "ulteriore ...Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri cinese e a confermarlo il Cremlino: il presidente Xiin visita in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente russo Vladimir Putin. Dunque, dopo giorni di indiscrezioni, arriva l'ufficialità sull'incontro diplomatico fra i due ... Xi Jinping sarà a Mosca lunedì: spingerà Putin a mediare sull’Ucraina Corriere della Sera