Xi Jinping sarà a Mosca lunedì: spingerà Putin a mediare sull’Ucraina? (Di venerdì 17 marzo 2023) Il quarantesimo vertice tra i due «amici del cuore» sarà cruciale. Al centro dei colloqui le possibili trattative sulla guerra, la discussione sulla «cooperazione strategica» tra i due Paesi e i rapporti con Washington Leggi su corriere (Di venerdì 17 marzo 2023) Il quarantesimo vertice tra i due «amici del cuore»cruciale. Al centro dei colloqui le possibili trattative sulla guerra, la discussione sulla «cooperazione strategica» tra i due Paesi e i rapporti con Washington

Cina - Russia, Xi da Putin: dubbi Usa e speranze Ucraina, lo scenario Xi Jinping effettuerà una visita di stato in Russia dal 20 al 22 marzo su invito di Putin: l'annuncio del ministero degli Esteri cinese ha 'acceso' le ultime 24 ore. La visita sarà "all'insegna dell'... Il "viaggio di amicizia" di Xi a Mosca mostra ancora una volta con chi sta la Cina ... così Pechino getta la maschera sul suo ruolo di finto mediatore Lukashenka alla corte di Xi Jinping Lunedì il leader cinese Xi Jinping sarà a Mosca per la prima volta dal 24 febbraio 2022, giorno ... Putin accoglie Xi, il fasto del Cremlino ma regali umili AGI - Dalle fastose sale dei palazzi del Cremlino ai regali 'non costosi ma simbolici', il cerimoniale russo prepara l'arrivo dell' ospite più atteso: il presidente cinese, Xi Jinping , che sarà in visita di Stato a Mosca, da lunedì a mercoledì della prossima settimana. La giornata cruciale della missione sarà il 21 marzo quando si terranno i negoziati in formato ristretto ...