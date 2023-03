Xi Jinping-Putin, lunedì a Mosca il primo incontro dall’inizio della guerra. «Una visita per la pace» in Ucraina, assicura Pechino (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita in Russia all’inizio della prossima settimana, da lunedì 20 a mercoledì 22 marzo. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri cinese, confermando voci e preannunci da parte del Cremlino che si rincorrevano da settimane. Si tratta della prima visita del presidente cinese – appena rieletto per un terzo mandato – in Russia dall’inizio della guerra contro l’Ucraina, oltre un anno fa. Al centro della visita sarà l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin: i due si vedranno per un primo “pranzo informale” lunedì, ha fatto sapere il Cremlino, poi nuovamente l’indomani, ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xisarà inin Russia all’inizioprossima settimana, da20 a mercoledì 22 marzo. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri cinese, confermando voci e preannunci da parte del Cremlino che si rincorrevano da settimane. Si trattaprimadel presidente cinese – appena rieletto per un terzo mandato – in Russiacontro l’, oltre un anno fa. Al centrosarà l’con il presidente russo Vladimir: i due si vedranno per un“pranzo informale”, ha fatto sapere il Cremlino, poi nuovamente l’indomani, ...

