Xi Jinping in visita in Russia dal 20 al 22 marzo (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente Xi Jinping sarà impegnato in un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. Lo riferisce in ministero degli Esteri cinese in una nota. . 17 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente Xisarà impegnato in un viaggio indal 20 al 22prossimi. Lo riferisce in ministero degli Esteri cinese in una nota. . 172023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il presidente cinese Xi Jinping sarà in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. La visita, spiega il Cremlino, servirà… - AmbCina : Il presidente Xi Jinping effettuerà una visita di stato in Russia dal 20 marzo a 22 marzo - putino : Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del president… - lucab962 : RT @LadyAfro17: 17 marzo 2023, Cina - Russia XI JINPING SARÀ IN VISITA UFFICIALE A MOSCA DAL 20 AL 22 MARZO Partenariato strategico tra… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Ucraina, la diretta – Xi Jinping in visita da Putin dal 20 al 22 marzo. -