Xi Jinping a Mosca da Putin: viaggio di pace o in chiave anti - Occidente? (Di venerdì 17 marzo 2023) La Cina può premere sulla Russia perché plachi le sue voglie imperialiste verso i paesi che le sono intorno, oppure insista nell'ambito di quella che potrebbe essere una lotta anti - Occidente come ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 marzo 2023) La Cina può premere sulla Russia perché plachi le sue voglie imperialiste verso i paesi che le sono intorno, oppure insista nell'ambito di quella che potrebbe essere una lottacome ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bera49164308 : RT @LadyAfro17: 17 marzo 2023, Cina - Russia XI JINPING SARÀ IN VISITA UFFICIALE A MOSCA DAL 20 AL 22 MARZO Partenariato strategico tra… - TgLa7 : Il commento di @dlfabbri al viaggio di Xi Jinping a Mosca: 'Cina vorrebbe intestarsi la tregua, ma in realtà sostie… - RightsReporter : #Cina #Russia #Putin #XiJinping Xi Jinping sarà a Mosca da lunedì a mercoledì prossimo - globalistIT : - blanchewitch17 : RT @LadyAfro17: 17 marzo 2023, Cina - Russia XI JINPING SARÀ IN VISITA UFFICIALE A MOSCA DAL 20 AL 22 MARZO Partenariato strategico tra… -