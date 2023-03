Xi da Putin per una nuova cooperazione economica e (forse) per la pace in Ucraina (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo settimane di speculazioni arriva la data ufficiale. Il presidente cinese Xi Jinping sarà la prossima settimana (dal 20 al 22 marzo) a Mosca in quella che è una visita di Stato voluta dal presidente russo Vladimir Putin. In... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo settimane di speculazioni arriva la data ufficiale. Il presidente cinese Xi Jinping sarà la prossima settimana (dal 20 al 22 marzo) a Mosca in quella che è una visita di Stato voluta dal presidente russo Vladimir. In...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La premier estone Kaja Kallas intervistata da @amanpour: «La Russia ha paura della democrazia che avanza. In democr… - MarcoFattorini : Quante volte Putin e i suoi pupazzi hanno detto che l’operazione speciale era necessaria «per proteggere la popolaz… - MarcoFattorini : La legione georgiana che difende #Bakhmut: «Lottiamo tutti per la democrazia, questa è anche la nostra guerra. Se c… - oznerol4 : RT @elisamariastel1: Il Tossico: - quest'anno le forze armate ucraine restituiranno il controllo su Mariupol - ci sarà un tribunale che p… - SoniaLaVera : RT @matt7gh: #Biden ha deciso A dimostrazione che è una #ProxyWar degli #USA e #NATO per distruggere la #Russia di #Putin I nazisti #SlavaU… -