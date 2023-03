Xi andrà a Mosca per spingere Putin al dialogo. Jet slovacchi all'Ucraina (Di venerdì 17 marzo 2023) - 'Gli aerei polacchi e slovacchi di epoca sovietica sono destinati all'abbattimento - ha commentato poco fa il portavoce del Cremlino Peskov che però avverte - è comunque il segnale che la Nato ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 marzo 2023) - 'Gli aerei polacchi edi epoca sovietica sono destinati all'abbattimento - ha commentato poco fa il portavoce del Cremlino Peskov che però avverte - è comunque il segnale che la Nato ...

