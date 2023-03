Xi accoglie l'invito di Putin, sarà in Russia dal 20 al 22 marzo. Pechino: "Un viaggio per la pace" (Di venerdì 17 marzo 2023) "Mantenere la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune sono gli scopi della politica estera cinese", ha spiegato il portavoce del ministro degli Esteri, per il quale "sulla questione ucraina, la Cina si è sempre schierata dalla parte della pace, del dialogo e della correttezza storica" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 marzo 2023) "Mantenere lanel mondo e promuovere lo sviluppo comune sono gli scopi della politica estera cinese", ha spiegato il portavoce del ministro degli Esteri, per il quale "sulla questione ucraina, la Cina si è sempre schierata dalla parte della, del dialogo e della correttezza storica"

