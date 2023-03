Xi accoglie l'invito di Putin, sarà in Russia dal 20 al 22 marzo. Pechino: "Un viaggio per la pace" (Di venerdì 17 marzo 2023) I leader discuteranno del conflitto. Verranno firmate due dichiarazioni congiunte e una decina di accordi bilaterali. La Casa Bianca chiude la porta: "Qualsiasi cessate il fuoco in questo momento non porterebbe a una pace giusta e duratura per l'Ucraina" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 marzo 2023) I leader discuteranno del conflitto. Verranno firmate due dichiarazioni congiunte e una decina di accordi bilaterali. La Casa Bianca chiude la porta: "Qualsiasi cessate il fuoco in questo momento non porterebbe a unagiusta e duratura per l'Ucraina"

