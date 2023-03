X-Men ' 97 | rivelata la sinossi del revival della nota serie animata

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 marzo 2023) Finalmente conosciamo ladi X-Men '97, ilche ritroverà i personaggi storici del gruppo, proseguendo le loro storie. X-Men Updates ha condiviso la primissimadi X-Men '97 in occasione di un evento che festeggia i 60 anni del gruppo. Il nuovoanimato, che trova le sue radici in Insuperabili X-Men (X-Men: The Animateds) del 1992, vuole continuare le storie introdotte nello show precedente. Le prime informazioni riguardo alladi X-Men '97 sono arrivate durante l'evento virtuale X-Men: 60 Uncanny Years Live di Marvel Unlimited, con la successiva condivisione attraverso Twitter, che trovate tradotta di seguito: "Storm Tempesta e Wolverine cercano di ...