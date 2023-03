(Di venerdì 17 marzo 2023) Il più grande spettacolo dell’anno della WWE, WrestleMania 39, si terrà a breve l’1 e il 2 aprile ci saranno delle serate da urlo a Los Angeles e i fanaspettarsi un evento inaspettato.è tornata in televisione per aiutare Lita e Becky Lynch nella battaglia contro Damage CTRL. Questoè stato molto atteso e i fanvedere il suo lato più oscuro durante il suo. The Wrestling Observer Newsletter ha riportato una voce secondo cuisarebbe pronta a turnare heel su Becky Lynch e Lita. Il turn heel non è stato confermato, ma si prevede di assistere a qualche colpo di scena lungo il percorso. C’erano anche voci che vedevanodiventare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: POTREBBERO ESSERCI PIANI SCIOCCANTI PER IL RITORNO DI TRISH STRATUS A WM39 - SpazioWrestling : Due importanti Superstar di Raw potrebbero farsi vedere anche venerdì a SmackDown #WWE #Raw #SmackDown -

...2K, BioShock, Mafia e soprattutto Grand Theft Auto di Rockstar Games (quest'ultima dal 1998 ... E, appunto, vista la situazione dello yendecidere di guardare in casa...Anche laha rilasciato NFT ufficiali distribuite direttamente dall'azienda di wrestling ...essere cimeli, come una carta collezionabile della superstar argentina Lionel Messi, o un pass ...Secondo Wrestle Zone, quella finestra di febbraio ora sembra improbabile e con2K 23 pianificato per marzo, i fan di AEWaspettare più a lungo per il gioco di debutto dell'azienda . Il ...

WWE 2K23: guida e trucchi, ricompense gratis e codici armadietto Everyeye Videogiochi

Per uscire da un tentativo di schienamento, inoltre, si può ora scegliere al posto del martellamento ... dal Thunderdome di Mad Max oltre la sfera del tuono – e riportato in auge in WWE trent'anni ...sembrava che tale lista di parole bandite potesse essere abbandonata e invece a quanto pare, la prassi sarebbe rimasta in vigore, ma con molte meno parole incluse, a differenza del passato. Nelle ...