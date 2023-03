(Di venerdì 17 marzo 2023) Patè amatissimo dai fan WWE grazie alla sua personalità entusiastica ed energica. Sin dal suo debutto ad NXT nella faida con Adam Cole, l’ex punter degli Indianapolis Colts ha riscosso tantissimo successo, ed è stato anche molto apprezzato nel ruolo di commentatore a Smackdown, ruolo che ha ricoperto dal 17 aprile del 2021 al 7 settembre 2022, giorno in cui la stessa federazione annunciò chesi sarebbe preso un periodo di pausa per concentrarsi su altri progetti. Recentemente abbiamo visto Pat alla Royal Rumble, ma purtroppo pare che i suoi piani non prevedano un ritorno al tavolo di commento nell’immediato futuro. Wade Barrett, suo attuale sotituto, ha infatti affermato in un’intervista con il Daily Star che la posizione rimarrà sua ancora per un po’ di tempo “Io e Michael Cole continueremo ad essere i commentatori di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioWrestling : Brutte notizie per i fan di Pat McAfee, non ci sono piani per il suo ritorno #WWE #PatMcAFee #Smackdown - Zona_Wrestling : Pat McAfee:”Spero di diventare Hall of Famer un giorno” -

WWE: Pat McAfee non tornerà a breve Zona Wrestling

Pat McAfee è amatissimo dai fan WWE grazie alla sua personalità entusiastica ed energica. Sin dal suo debutto ad NXT nella faida con Adam Cole, l’ex punter degli Indianapolis Colts ha riscosso ...WWE's Wade Barrett stepped in for Pat McAfee as co-commentator on SmackDown when the latter left to work on College Gameday, but the college football season is over, and McAfee isn't back on SmackDown ...