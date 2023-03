(Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo l’infortunio patito due settimane fa a Smackdown,verràto quest’oggi a Birmingham, Alabama. Il membro del New Day, che ha saltato l’ultimo episodio dello show blu, starà fuori per diverso tempo, anche se non sono ancora noti i tempi di recupero. Problemi alla caviglia sinistra, ignoti i tempi di recupero Nonostante sia ovvia la sua assenza in quel di Wrestlemania, non si conoscono dunque i tempi di recupero per l’infortunio alla caviglia sinistra che ha colpito l’ex WWE Champion. Staremo inoltre a vedere quale sarà il destino del suo partner, Xavier Woods, visti gli infortuni (ben diversi) die Big E (che ancora non sa se tornerà mai sul ring dopo l’infortunio al collo patito lo scorso anno).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Kofi Kingston si opera oggi! L'annuncio del diretto interessato - Tuttowrestling : Una giornata nella vita di Kofi Kingston e l'operazione alla caviglia #KofiKingston #WWE - infoitcultura : WWE: Kofi Kingston rimosso dal Fatal 5 Way di SmackDown, rivelato il suo sostituto - SpazioWrestling : Kofi Kingston resterà lontano dal ring, primi dettagli sul suo infortunio #WWE #KofiKingston - zazoomblog : WWE: Kofi Kingston rimosso dal Fatal 5 Way di SmackDown rivelato il suo sostituto - #Kingston #rimosso #Fatal… -

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Nash Kevin Owens......John Cena Julius Creed Kane Karrion Kross Katana Chance Kayden Carter Kevin Nash Kevin Owens...'01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che2k23,...Kingston e Xavier Woods, campioni soltanto da poche settimane, hanno perso i titoli in un ... Dove vedere NXT Vengeance Day L'evento è come sempre visibile in esclusiva sulNetwork . Le puntate ...

WWE: Kofi Kingston rimosso dal Fatal 5 Way di SmackDown, rivelato il suo sostituto Zona Wrestling

Uno dei trii più acclamati e prolifici degli ultimi anni di WWE, ma anche di tutta la storia della compagnia di Stamford, risponde sicuramente al nome di New Day, squadra formata da Kofi Kingston, ...boasting multiple WWE Tag Team Title reigns as well as WWE Championship runs for both Kofi Kingston and Big E. In a world where groups are often broken-up to fuel new storylines for each of it's ...