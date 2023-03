WWE | Ecco il reale incasso di Royal Rumble | ottimo nonostante sia un po’ “gonfiato”

(Di venerdì 17 marzo 2023) La WWE ha tenuto l’ultima edizione diall’Alamodome di San Antonio, Texas. La federazione ha dichiarato 51.338 fan presenti e circa 7,7 milioni di dollari di, ma non sono i numeri reali. Questa pratica della WWE è ormai diffusa da anni e Wrestlenomics ha riportato le cifre reali che, seppur inferiori, restano sicuramente ottime per la federazione di Triple H. 44.569 biglietti venduti con 7,3 milioni di incassi al botteghino.i numeri reali di. Dobbiamo notare, inoltre, come i tagliandi realmente venduti siano stati 42.298, con circa 2.000 biglietti regalati gratuitamente il giorno dell’evento. I numeri restano comunque ottimi, in grandissima crescita rispetto alle ultime edizioni.

Nelle scorse ore, la federazione ha fatto sapere che Sami Zayn sarà uno dei protagonisti dello show blu, infatti dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, avrà un confronto con Jey Uso.Tutte su Trish Stratus, la canadese icona della Wwe che a 47 anni torna a WrestleMania. Scopri tutti i segreti del suo fisico, dalla dieta all'allenamento.