WWE: Deciso il main event della Night 1 di WM 39, non sarà Usos vs Sami Zayn e Kevin Owens (Di venerdì 17 marzo 2023) Manca ormai poco a WrestleMania 39 e la card del grande evento sta prendendo sempre più forma. Anche quest'anno due serate in programma e di conseguenza due main event. Pochi dubbi, anzi nessuno, sul fatto che Roman Reigns vs Cody Rhodes chiuderà la Night 2, mentre maggiore incertezza per quanto riguarda la Night 1. Il match candidato a chiudere la prima serata sembrava essere Usos vs Sami Zayn e Kevin Owens per i titoli di coppia (anche se il match non è ancora stato ufficializzato); così non sarà. Rhea vs Charlotte Wrestling Observer Newsletter riporta che i piani della WWE prevedono Rhea Ripley vs Charlotte Flair come main event della Night 1 di WrestleMania 39.

