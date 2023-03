WWE | Buone notizie per Roxanne Perez | sta bene e si sta regolarmente allenando

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 marzo 2023) Poco più di una settimana faha difeso con successo il suo NXT Women’s Championship in un durissimo match contro Meiko Satomura. Al termine dell’incontro la campionessa è crollata al suolo sfinita ed è stato necessario l’intervento medico per portarla via.staOvviamente non si può negare che il match sia stato duro eabbia subìto diversi colpi potenti da parte della sua avversaria, ma fortunatamente arrivano. Infatti già i giorni seguenti al match, The Prodigy eraal Performance Center per le sue sessioni di allenamento e il tutto quindi sembra essere parte di una storyline. Questo fa pensare che il suo ritorno a Stand & Deliver non sia in discussione e sarà pronta per ...