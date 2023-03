(Di venerdì 17 marzo 2023) È ormai un anno che Big E è fuori dalle scene a causa del brutto infortunio al collo rimediato durante un match a Smackdown. Negli ultimi giorni stanno uscendo sempre più notizie riguardo al suo recupero e tutte sembrano essere davvero incoraggianti. Rivedremo presto Big E? Sappiamo bene della passione di Big E verso il suo lavoro e di quanto lui stesso non beda l’ora di tornare sul ring, ma l’infortunio subìto non è da sottovalutare e ancora una data precisa per il ritorno in azione non c’è. Sembra però che la WWE stia pensando di farlo presenziare a39 e nellec’era quella di farlo apparire ovviamente insieme ai suoi due grandi amici Xavier Woods e Kofi Kingston. Peccato però che quest’ultimo ha subìto un infortunio alla caviglia ed è stato necessario intervenire chirurgicamente, mettendo a serio rischio la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Big E presente a WrestleMania 39? Le intenzioni ci sono, ma un particolare può cambiare il tutto… - SpazioWrestling : Big E potrebbe cogliere l'occasione di farsi rivedere a WrestleMania 39 #WWE #BigE #WrestleMania39 - Zona_Wrestling : WWE: Big E è sempre di piu' 'on the road' - Zona_Wrestling : WWE: Minacce di morte per Ridge Holland ad un anno dall'infortunio di Big E - TSOWrestling : La triste rivelazione di Ridge Holland sui social. #TSOW // #TSOS // #WWE -

Potrebbe finire di colpo l'era del multipiattaforma e le tresul mercato (Sony, Microsoft e ...2K, BioShock, Mafia e soprattutto Grand Theft Auto di Rockstar Games (quest'ultima dal 1998 una ...... trae giochi classici, torniamo ora a parlare di addii. Difatti, dopo che i cataloghi PS Plus ... Poco sotto, l'elenco dei giochi che abbandoneranno a breve i cataloghi PS Plus Extra e Premium:...... solitamente pieno di celebrità e artisti del calibro di Tom Morello, Vince Vaughn e Paul Wight (conosciuto con il nome d'arte diShow nel mondo della). Tra l'altro non è la prima volta che l'...

WWE: Big E è sempre di piu’ “on the road” Zona Wrestling

The promotion stated earlier today that as a result of Kingston testing positive for COVID-19, Richards will substitute for him in a match against Big Damo on the show. Richards is also scheduled to ...Nelle ultime settimane si è tornato parecchio a parlare di Big E, l'ex WWE Champion che è ormai fuori dalle scene della compagnia da un anno esatto, per colpa dell'infortunio arrivato in una puntata ...