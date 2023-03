Wta Indian Wells 2023, Rybakina e Swiatek in semifinale: battute Muchova e Cirstea (Di venerdì 17 marzo 2023) Elena Rybakina e Iga Swiatek hanno completato il quadro delle semifinaliste del WTA 1000 di Indian Wells. La kazaka e la polacca hanno infatti vinto i rispettivi match di quarti di finale, che li vedevano opposte a Karolina Muchova e Sorana Cirstea. Decisamente più sofferta la vittoria di Rybakina, che ha superato la ceca Muchova con il punteggio di 7-6(4), 2-6, 6-4 dopo due ore e 45 minuti di gioco. La testa di serie numero 10 del torneo è stata abile a rimanere in corsa nel primo set, quando sotto di un break ha concesso un set point all’avversaria nel quinto game salvo poi sprecarne uno pochi secondi prima del tiebreak. Qui un parziale di tre punti consecutivi ha concesso a Rybakina il vantaggio, ma il secondo set ha visto una ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Elenae Igahanno completato il quadro delle semifinaliste del WTA 1000 di. La kazaka e la polacca hanno infatti vinto i rispettivi match di quarti di finale, che li vedevano opposte a Karolinae Sorana. Decisamente più sofferta la vittoria di, che ha superato la cecacon il punteggio di 7-6(4), 2-6, 6-4 dopo due ore e 45 minuti di gioco. La testa di serie numero 10 del torneo è stata abile a rimanere in corsa nel primo set, quando sotto di un break ha concesso un set point all’avversaria nel quinto game salvo poi sprecarne uno pochi secondi prima del tiebreak. Qui un parziale di tre punti consecutivi ha concesso ail vantaggio, ma il secondo set ha visto una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : In diretta su #SuperTennisTV e SuperTenniX i secondi QF del #WTA di Indian Wells: ? 19:00 Muchova ?? Rybakina a seg.… - sportface2016 : #Tennis #IndianWells Sono #Rybakina e #Swiatek le ultime due semifinaliste del torneo femminile - OA_Sport : WTA Indian Wells 2023: Iga Swiatek ed Elena Rybakina completano il quadro delle semifinaliste - _ricar : RT @SuperTennisTv: In diretta su #SuperTennisTV e SuperTenniX i secondi QF del #WTA di Indian Wells: ? 19:00 Muchova ?? Rybakina a seg. Swia… - Ubitennis : WTA Indian Wells: Rybakina perde un set ma non la calma e va in semifinale -