WTA Indian Wells 2023 | Iga Swiatek ed Elena Rybakina nella semifinale della parte alta

Dopo che, ieri, la greca Maria Sakkari e la bielorussa Aryna Sabalenka avevano conquistato l'accesso alla semifinale della parte bassa, oggi il tabellone ha designato le due protagoniste del penultimo atto del WTA 1000 di Indian Wells anche nella parte alta. E, se in un'occasione c'è stata lotta, non si può dire lo stesso dell'altra. Nel primo quarto di finale di giornata è enorme e totale la lotta tra la ceca Karolina Muchova e la kazaka Elena Rybakina, numero 10 del seeding. Il primo parziale va proprio a quest'ultima dopo un break per parte, tante occasioni non sfruttate, un set point mancato a testa e cinque punti consecutivi della campionessa di Wimbledon nel tie-break.

