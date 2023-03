Wolfe Pattern | il modello di trading creato da Bill Wolfe

(Di venerdì 17 marzo 2023)era un analista tecnico e un trader attivo, non si conoscono molte informazioni sulla sua vita personale, ma si sa che ha lavorato come analista tecnico per molte società di investimento e ha insegnato l’analisi tecnica a numerosi trader professionisti.ha sviluppato ilnegli anni ’80, basandosi su ricerche e studi precedenti sull’analisi tecnica. Il suo obiettivo era di creare undiche potesse aiutare i trader a identificare con precisione i punti di inversione delle tendenze di prezzo dei mercati finanziari. Ilha guadagnato rapidamente popolarità tra i trader grazie alla sua efficacia e alla sua capacità ...

Wolfe Wave Pattern: cos'è e come usarlo nel trading Meteofinanza.com

Mississippi Today investigative reporter Anna Wolfe won the 2023 Goldsmith Prize for Investigative Reporting for her explosive series “The Backchannel.” ...Anna Wolfe uncovered a welfare scandal involving former governor Phil Bryant, Pro Football Hall of Fame quarterback Brett Favre and more.