Wine&Thecity in Viaggio: l’ebbrezza di una Puglia insolita e segreta (Di venerdì 17 marzo 2023) l’ebbrezza di una Puglia insolita e segreta con Wine&Thecity e Talea Collection: un itinerario esclusivo pensato per viaggiatori curiosi, wine lover, amanti del bello e del buono. Tre giorni – dal 26 al 28 maggio – per esplorare rotte meno battute come l’Alta Murgia, terra di fascino, segnata da grotte e gravine, canyon e doline; per conoscere da vicino piccole realtà di eccellenza, vignaioli visionari e storie singolari come la micro-distilleria al femminile dove nasce un Gin tutto pugliese. Il Viaggio parte da Napoli e tocca prima Gravina – con visita al suo mondo sotterraneo fatto di cunicoli, cantine, chiese rupestri, granai e forni seicenteschi -, indugia nella Valle d’Itria tra antiche masserie e uliveti, si infila nel centro storico di Monopoli e poi di Lecce, fino a giungere ad Otranto, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023)di unacon Wine&Thecity e Talea Collection: un itinerario esclusivo pensato per viaggiatori curiosi, wine lover, amanti del bello e del buono. Tre giorni – dal 26 al 28 maggio – per esplorare rotte meno battute come l’Alta Murgia, terra di fascino, segnata da grotte e gravine, canyon e doline; per conoscere da vicino piccole realtà di eccellenza, vignaioli visionari e storie singolari come la micro-distilleria al femminile dove nasce un Gin tutto pugliese. Ilparte da Napoli e tocca prima Gravina – con visita al suo mondo sotterraneo fatto di cunicoli, cantine, chiese rupestri, granai e forni seicenteschi -, indugia nella Valle d’Itria tra antiche masserie e uliveti, si infila nel centro storico di Monopoli e poi di Lecce, fino a giungere ad Otranto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NatDecantsWine : . just posted Il Molino di Grace Riserva Chianti Classico 2018 review, rating, recipe > - getadun : Ogogoro - Natocnlavaligia : PER UNA VITICOLTURA SOSTENIBILE Follador Prosecco è tra le aziende coinvolte nel Sistema di Gestione della Sosteni… - carolajota : @ethel_wine @KoshkaMorrison Son de lo peor Beppo igual - JunjouRT_19 : Mi sembra che la enne rossa stia rivolgendo particolare attenzione a me Wine e la mia mente già è partita e sta imm… -