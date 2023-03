Willow, per lo showrunner non è stato cancellato: "Abbiamo già pianificato la Stagione 2" (Di venerdì 17 marzo 2023) Plot Twist: lo showrunner ha affermato che Willow non è stata cancellata, solo che le riprese non si terranno il prossimo anno e quindi il cast è stato "svincolato" dai contratti. Appena un giorno dopo la cancellazione di Willow, lo sceneggiatore della serie Jonathan Kasdan ha commentato la decisione presa dalla Disney, affermando che la Stagione 2 era già stata pianificata da lui e il team di scrittori. "La scorsa settimana è stata presa la decisione di liberare dagli impegni contrattuali il nostro cast principale per perseguire altre opportunità che potevano presentarsi per loro nel corso del prossimo anno", ha spiegato Kasdan. "Con tutti i film e le serie televisive in produzione in tutto il mondo, mi sembra ingiusto limitare la disponibilità di un attore senza una chiara idea di quando … Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023) Plot Twist: loha affermato chenon è stata cancellata, solo che le riprese non si terranno il prossimo anno e quindi il cast è"svincolato" dai contratti. Appena un giorno dopo la cancellazione di, lo sceneggiatore della serie Jonathan Kasdan ha commentato la decisione presa dalla Disney, affermando che la2 era già stata pianificata da lui e il team di scrittori. "La scorsa settimana è stata presa la decisione di liberare dagli impegni contrattuali il nostro cast principale per perseguire altre opportunità che potevano presentarsi per loro nel corso del prossimo anno", ha spiegato Kasdan. "Con tutti i film e le serie televisive in produzione in tutto il mondo, mi sembra ingiusto limitare la disponibilità di un attore senza una chiara idea di quando …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerdinandoC : Quanto è grave la nuova estrazione di petrolio in Alaska? Il punto non sono le dimensioni, ma la prospettiva. Una… - Marcozanni86 : L'amministrazione americana più #green della storia approva progetto da $8mld per estrazione petrolio in #Alaska,… - FerdinandoC : Biden smentisce una delle sue promesse elettorali chiave - niente nuove estrazioni di idrocarburi su suolo federale… - p_dellaventura : RT @FerdinandoC: Quanto è grave la nuova estrazione di petrolio in Alaska? Il punto non sono le dimensioni, ma la prospettiva. Una bottigl… - NdrCcc : RT @FerdinandoC: Quanto è grave la nuova estrazione di petrolio in Alaska? Il punto non sono le dimensioni, ma la prospettiva. Una bottigl… -