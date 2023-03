Whiplash: come finisce il film? (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono dei film che vengono ricordati soprattutto per il loro finale. E Whiplash è uno di questi. Tutto è costruito con un crescendo 20musicale ed emotivo in uno scontro tra Fletcher (J. K. Simmons), l’inflessibile insegnante, ed Andrew (Miles Teller), l’allievo di talento vessato. La scena finale è ambientata su di un palcoscenico durante un’esibizione. Fletcher annuncia l’esecuzione di un brano che il ragazzo non ha mai provato. In questo modo vuole metterlo in difficoltà per punirlo di essere stato la causa del suo licenziamento. Nonostante questo, però, Andrew torna sul palco deciso a terminare la sua esibizione. Così, posizionato dietro la sua batteria, incomincia a suonare staccando il tempo per tutta la band: il brano è Caravan, uno dei più complessi. L’esecuzione del ragazzo, però, è perfetta. Anzi, continua a suonare anche quando il brano è ... Leggi su cultweb (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono deiche vengono ricordati soprattutto per il loro finale. Eè uno di questi. Tutto è costruito con un crescendo 20musicale ed emotivo in uno scontro tra Fletcher (J. K. Simmons), l’inflessibile insegnante, ed Andrew (Miles Teller), l’allievo di talento vessato. La scena finale è ambientata su di un palcoscenico durante un’esibizione. Fletcher annuncia l’esecuzione di un brano che il ragazzo non ha mai provato. In questo modo vuole metterlo in difficoltà per punirlo di essere stato la causa del suo licenziamento. Nonostante questo, però, Andrew torna sul palco deciso a terminare la sua esibizione. Così, posizionato dietro la sua batteria, incomincia a suonare staccando il tempo per tutta la band: il brano è Caravan, uno dei più complessi. L’esecuzione del ragazzo, però, è perfetta. Anzi, continua a suonare anche quando il brano è ...

