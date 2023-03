Weekend primaverile, novità per domenica: previsioni meteo (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – In Italia venerdì 17 rappresenta un giorno ‘iellato’ per molti. Dal punto di vista del meteo invece oggi porterà tanta fortuna: il sole sarà dominante e le condizioni meteo bellissime. Antonio Sanò, fondatore de iLmeteo.it, conferma infatti che un anticiclone di matrice subtropicale sta risalendo verso l’Italia portando condizioni soleggiate e finalmente anche l’attenuazione dei venti al Sud. I venti infatti sono ancora tesi sulle regioni meridionali e i mari molto mossi o agitati. La situazione durante questo venerdì 17 marzo 2023 tornerà bella e tranquilla ovunque; unica nota negativa lo zero termico che si porterà a 3300 metri sulle Alpi, un nuovo aumento termico che non giova alla salute dei ghiacciai. Il fine settimana vedrà ancora prevalenza di sole durante il sabato, mentre la domenica vedrà un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – In Italia venerdì 17 rappresenta un giorno ‘iellato’ per molti. Dal punto di vista delinvece oggi porterà tanta fortuna: il sole sarà dominante e le condizionibellissime. Antonio Sanò, fondatore de iL.it, conferma infatti che un anticiclone di matrice subtropicale sta risalendo verso l’Italia portando condizioni soleggiate e finalmente anche l’attenuazione dei venti al Sud. I venti infatti sono ancora tesi sulle regioni meridionali e i mari molto mossi o agitati. La situazione durante questo venerdì 17 marzo 2023 tornerà bella e tranquilla ovunque; unica nota negativa lo zero termico che si porterà a 3300 metri sulle Alpi, un nuovo aumento termico che non giova alla salute dei ghiacciai. Il fine settimana vedrà ancora prevalenza di sole durante il sabato, mentre lavedrà un ...

